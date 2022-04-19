Националисты бросили в промзоне Мариуполя крупнокалиберные пулеметы и приборы ночного видения

Бойцы украинского батальона «Азов»* при отступлении оставили вблизи комбината имени Ильича в Мариуполе целый арсенал оружия и боеприпасов. Корреспондент телеканала «Звезда» показал, что нашли российские военные на месте укрепрайона националистов.

Территория металлургического комбината больше месяца находилась под контролем 36-й бригады морской пехоты ВСУ и использовалась боевиками как укрепрайон. На прошлой неделе часть из них сбежала на «Азовсталь», где сейчас ведутся бои, а другая сдалась в плен.

В промзоне на улице Флотской военные нашли крупнокалиберные пулеметы, боевые машины, противотанковые комплексы, средства связи и приборы ночного видения. Здесь же были обнаружены запрещенные типы боеприпасов, документы военных ВСУ, медали советских времен.

«Они же с нами воюют хорошей навигационной аппаратурой, беспилотными летательными аппаратами, средствами ночного наблюдения, опять же, крупнокалиберными пушками, пулеметами, „коктейлями Молотова“, различными видами оружия», — рассказал один из военных.

Ранее на соседней от комбината имени Ильича улице были найдены следы зверств отступающих националистов. Вдоль дороги лежали тела убитых ими мирных жителей. Горожане рассказали, что националисты переодевались в гражданскую одежду и стреляли в прохожих.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.