Мир 16 января 2023, 18:21 Националисты «Азова» и «Кракена» за месяц убили семь солдат ВСУ в Запорожской области Рогов: заградотряды из националистов «Азова» и «Кракена» за месяц расстреляли 7 солдат ВСУ U.S. Army Europe Images

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Националисты из запрещенного в России вооружения формирования «Азов»* и батальона «Кракен»** за месяц убили в Запорожской области семь украинских военных, еще 18 солдат ВСУ получили ранения. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что националисты продолжают выполнять функции заградотрядов на линии боевого соприкосновения в регионе. В последнее время, по данным Рогова, количество конфликтов между боевиками и солдатами ВСУ в последнее время резко возросло.

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«С середины декабря как минимум произошло около десятка перестрелок или просто стрельбы по отношению к представителям теробороны», — пояснил он.

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В результате, по его словам, националисты убили семь человек, 18 госпитализировали в Запорожье. Они находятся в 9-й городской больнице. Состояние некоторых врачи оценивают как тяжелое.

Рогов подчеркнул, что среди раненых — те украинцы, которые не хотели участвовать в боевых действиях. За это националисты стреляли в них, причиняя увечья. Аналогичным образом участники «Азова»* и «Кракена»** поступали с теми, кто оставлял позиции или не хотел выполнять преступные приказы.

При этом руководство ВСУ пытается представить ситуацию так, будто военные погибли не от рук националистов, а в ходе боестолкновений.

«Но эти люди, которых пытали или ранили, их родственники прекрасно знают причины их ранений и смертей», — заключил Рогов.

*Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещена в России.

**Националистический батальон «Кракен» — ответвление «Азова», признанного террористической организацией и запрещенного в РФ.