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    07 января 2021, 09:15

    Националист заявил о деморализации в рядах ВСУ

    Андрей Иванов

    Информационная кампания против самопровозглашенных ДНР и ЛНР провалилась на Украине. Население смотрит российские телеканалы, а вооруженные силы деморализованы. Такое заявление в эфире 4-го канала сделал лидер националистической организации «Братство»* Дмитрий Корчинский.
    Националист заявил о деморализации в рядах ВСУ

    «Мы видим в целом деморализацию войск», — заявил украинский националист.

    Корчинский добавил, что даже жители подконтрольных Киеву территорий преимущественно смотрят российские каналы. По его словам, пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провалилась. Он подчеркнул, что запрет на российское телевидение на Украине никому не особо мешает. Люди пользуются спутниковыми тарелками и без труда смотрят, что хотят.

    В конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс силой. По его словам, на это есть три причины: международное гуманитарное право, вероятность больших потерь и риск вмешательства России.

    *«Братство» — запрещенная в России националистическая организация.