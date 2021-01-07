Националист заявил о деморализации в рядах ВСУ

«Мы видим в целом деморализацию войск», — заявил украинский националист.

Корчинский добавил, что даже жители подконтрольных Киеву территорий преимущественно смотрят российские каналы. По его словам, пропагандистская кампания против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провалилась. Он подчеркнул, что запрет на российское телевидение на Украине никому не особо мешает. Люди пользуются спутниковыми тарелками и без труда смотрят, что хотят.

В конце прошлого года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Киев не сможет вернуть Донбасс силой. По его словам, на это есть три причины: международное гуманитарное право, вероятность больших потерь и риск вмешательства России.

*«Братство» — запрещенная в России националистическая организация.