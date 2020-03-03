    03 марта 2020, 03:10

    Националист Ярош рассказал, что бы сделал на месте президента Украины

    Ирина Нагайникова

    Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош дал совет «наплевать» на Минские соглашения действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, представив себя на его месте. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Ярош написал в своем Facebook, что сделал бы, окажись он на месте главы государства.

    Он заявил, что объединил бы украинцев, чтобы противостоять врагу, и «наплевал» бы на Минские соглашения, прекратив контакты с Крымом и Донбассом.

    Также Ярош предложил ввести закон о гражданстве, который запретил бы участие в выборах всем, кто «против Украины», сообщило ИА Nation News.

    Националист отметил необходимость кадровых изменений. В частности, нужно арестовать Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также депутата Вадима Рабиновича.

    Кроме того, Ярош предложил отправить добровольцев на турецко-сирийский фронт.

    * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена в России.