Населению Украины грозит катастрофа, причина которой в сокращении финансирования медицины в стране из-за «тварей» в лице киевских властей. С таким мнением выступил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

По его словам, в стране якобы работают только восемь венерологических диспансеров, при этом особое беспокойство у экс-министра вызывает вопрос с лечением туберкулеза на Украине.

«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат», — сказал Червоненко в эфире телеканала «112».

Кроме того, политик затронул вопросы с проблемами в психиатрии. Статистика по самоубийствам на Украине, по словам Червоненко, несравнима с коронавирусом. Большое количество психически нездоровых людей лечатся амбулаторно из-за нехватки государственного финансирования на то, чтобы содержать их под наблюдением. По мнению экс-министра, это опасно для других жителей страны.

«Но эти твари, они за деньги продадут нацию», — заключил Червоненко.

Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что за годы независимости страна потеряла десятки миллионов жителей.