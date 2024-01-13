Мир 13 января 2024, 03:53 Нацгвардия Техаса захватила участок границы США CBS: нацгвардия Техаса взяла контроль над участком границы вместо федслужбы Unsplash

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Нацгвардия Техаса взяла под свой контроль участок американской границы, сообщил телеканал CBS. Они выгнали из района представителей федеральной пограничной службы.

Нацгвардейцы «захватили» парк Шелби, который находится неподалеку от реки Рио-Гранде: ее пересекают нелегальные мексиканские мигранты, чтобы оказаться в США. Под контролем служащих из Техаса оказалось около четырех километров границы.

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Техасские власти прекратили пускать пограничные катера, которые регулярно патрулировали реку. В оборонном департаменте штата подчеркнули, что это необходимо для защиты от миграционных потоков.

Своими действиями штат нарушил иерархию руководства: полномочия по миграционным вопросам в Штатах имеет исключительно пограничная служба. На ситуацию обратило внимание американское министерство юстиции, обратившиееся в Верховный суд.

Миграционный кризис на южной границе на протяжении нескольких месяцев остается одной из самых острых проблем США. Приезжих приходится размещать в отелях и школах. Кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп пообещал устроить в случае своей победы крупнейшую депортацию в истории страны.