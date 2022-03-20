Минобороны сообщило о завершении разгрома нацбатальона «Донбасс»

Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс»*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона „Донбасс“*» — сказал Конашенков во время брифинга.

Он уточнил, что в течение дня российские бойцы продвинулись на 12 километров и вышли на рубеж Никольское. Вместе с подразделениями Донецкой Народной Республики российские военнослужащие заблокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.

«Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов», — перечислил генерал-майор.

По словам Конашенкова, сейчас российские военные ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск. Сражение идет за населенные пункты Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское. Силы ДНР ведут бои за населенные пункты Каменка и Новоселовка Вторая.

* «Донбасс» — запрещенный в России националистический батальон.