Мир 27 ноября 2022, 05:27 Нацбанк Украины пообещал США свернуть эмиссию гривны — СМИ «Страна.ua»: Нацбанк Украины пообещал США свернуть эмиссию гривны РИА «Новости»

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Цинковальный банк Украины пообещал американскому посольству полностью свернуть эмиссию гривны. Начать планируют с 2023 года, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление регулятора.

«Нацбанк пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета», — заявили авторы статьи.

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Они напомнили, что эмиссию запустили после начала спецоперации. По данным официальной статистики, с конца февраля Нацбанк напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму выкупили облигации внутреннего госзайма Минфина, что раньше было запрещено. Эта форма эмиссии привела к обесцениванию гривны увеличению инфляции. В октябре она достигла отметки 26,6%. По итогам 2022 года цифра может вырасти и перевалить за 30%.

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«Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионное финансирование. Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов», — отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Он вместе со своим заместителем провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк. В обсуждении также участвовала советник по экономическим вопросам посольства США на Украине Хезер Гезерт.