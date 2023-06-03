Мир 03 июня 2023, 22:00 Нацбанк Украины обязал банки отчитываться об операциях населения с картами — СМИ «Страна.ua»: Нацбанк Украины обязал банки отчитываться о переводах граждан Pixabay

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Национальный банк Украины обязал все коммерческие финансовые организации отчитываться об операциях граждан с картами вне зависимости от суммы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на внутренний документ регулятора.

Распоряжение вступит в силу 5 июня. По новым правилам банки обязаны передавать регулятору информацию о переводе денег между физическими лицами, пополнении и снятии наличных денег в кассах или банкоматах, оплате через интернет.

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Нацбанк запросил детальную информацию об онлайн-оплатах, данные необходимо передавать не только о плательщике, но и о получателе. При этом неважно, каким банком выпущена карта — украинским или зарубежным.

Нацбанк в распоряжении не указал цель сбора информации, подчеркнули в издании.

Присоединением к китайской платежной системе CIPS Россия обесценила западные санкции. Для России переход на китайскую платежную систему открывает возможность пользования банковскими картами в других странах мира, в том числе в Европе и Азии.