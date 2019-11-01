  • Нацбанк Украины назвал потери от сокращения транзита российского газа

    01 ноября 2019, 09:46

    Андрей Иванов

    Киев потеряет 0,6% и 0,9% ВВП в течение следующих двух лет после сокращения транзита российского газа через территорию Украины. Такие неутешительные прогнозы дал Национальный банк страны.
    Нацбанк Украины назвал потери от сокращения транзита российского газа

    Украина получает около трех миллиардов долларов от транспортировки газа из России в Европу по своей территории.

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    По данным Нацбанка, поставки «голубого топлива» сократятся с 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов кубометров в 2020 году и 30 миллиардов кубометров к 2021 году. Регулятор также не исключает, что ситуация развернется по другим сценариям: объемы транзита могут в будущем как увеличиться, так и уменьшиться.

    «Его прекращение (транзита российского газа — прим. ред.) приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», — говорится в сообщении Нацбанка.

    Российско-украинский договор на поставку газа истекает в конце 2019 года. 28 октября в Брюсселе прошел очередной раунд газовых консультаций в составе Россия — Украина — Еврокомиссия. Во время переговоров стало ясно, что Киев готов к возобновлению транзита и поставок российского газа в Европу в 2020 году, но никакой конкретной позиции пока не представил. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что вопрос нужно решать пакетно.