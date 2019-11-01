Нацбанк Украины назвал потери от сокращения транзита российского газа

Украина получает около трех миллиардов долларов от транспортировки газа из России в Европу по своей территории.

Меркель и Зеленский решили договориться с Россией о транзите газа Подробнее

По данным Нацбанка, поставки «голубого топлива» сократятся с 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 50 миллиардов кубометров в 2020 году и 30 миллиардов кубометров к 2021 году. Регулятор также не исключает, что ситуация развернется по другим сценариям: объемы транзита могут в будущем как увеличиться, так и уменьшиться.

«Его прекращение (транзита российского газа — прим. ред.) приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», — говорится в сообщении Нацбанка.

Российско-украинский договор на поставку газа истекает в конце 2019 года. 28 октября в Брюсселе прошел очередной раунд газовых консультаций в составе Россия — Украина — Еврокомиссия. Во время переговоров стало ясно, что Киев готов к возобновлению транзита и поставок российского газа в Европу в 2020 году, но никакой конкретной позиции пока не представил. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что вопрос нужно решать пакетно.