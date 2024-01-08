Мир 08 января 2024, 20:11 Нацбанк Украины готов обсудить ограничения в законе о мобилизации Пышный: НБУ готов обсудить введение финансовых ограничений для уклонистов Pxhere

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Национальный банк Украины готов поучаствовать в работе над законопроектом о мобилизации. Такое заявление сделал глава НБУ Андрей Пышный в интервью «Зеркалу недели».

«Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями», — сказал он.

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Пышный подчеркнул, если потребность возникнет, то представители банка будут участвовать в дискуссии. Положения регулятора предусматривает финансовые ограничения для уклонистов от службы в ВСУ.

Изменение закона о мобилизации на Украине коснется и граждан страны, которые уехали за границу. Согласно ему, уклоняющиеся от призыва в ряды ВСУ граждане Украины будут ограничены в правах. Новый проект уже поставил украинские власти в неудобное положение и вызвал шквал критики. До этого украинцев предлагали отправлять в ряды ВСУ с помощью лотереи.

Жители Украины продолжают придумывать изощренные способы избежания мобилизации. Липовые справки об инвалидности больше не спасают, поэтому люди стали использовать силиконовые маски с лицами стариков и женщин.