Нацбанк Киргизии призвал коммерческие банки приостановить работу и усилить охрану

Национальный банк Киргизии обратился к представителям коммерческих банков и рекомендовал им с 6 октября приостановить работу. Такие меры, по их мнению, помогут обезопасить финансово-банковский сектор страны.

«Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», — передает 24.kg слова представителя пресс-службы регулятора.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что во время протестов отдал силовикам приказ не открывать огонь, чтобы никто не пострадал, передает ИА Nation News. Глава государства также сообщил, что митингующими была предпринята попытка незаконного захвата власти.

Волнения в стране начались после того, как прошли парламентские выборы. Многие очевидцы заявили о нарушениях. А минувшей ночью, после двухчасовых столкновений с милицией, протестующие захватили здание парламента, сообщает РИА ФАН.