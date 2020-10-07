Нацбанк Киргизии приостановил денежные переводы из-за рубежа

Представители Нацбанка Киргизии сообщили, что все переводы из-за рубежа остановлены. Также в ведомстве призвали руководителей коммерческих банков вновь прекратить работу и усилить охрану, пока ситуация в стране не придет в норму.

Пресс-службы регулятора рекомендует банкам предпринять все прописанные меры, чтобы сохранить финансово-банковский сектор страны, передает 24.kg.

«При этом приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денег по национальным и международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Тем не менее в стране продолжает работать национальная платежная система «Элкарт», с помощью которой можно провести безналичные платежи.

Ранее президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев заявил, что все деньги из банкоматов в Киргизии изъяты, такие меры были необходимы, чтобы спасти сбережения от мародеров.

Волнения в Киргизии начались после парламентских выборов. Местные жители были возмущены многочисленными нарушениями. После массовых протестов ЦИК решил отменить результаты. Но митинги в стране продолжаются до сих пор.