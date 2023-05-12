Мир 12 мая 2023, 00:30 Нацбанк Казахстана пожаловался на проблемы из-за санкций против России Нацбанк Казахстана: антироссийские санкции создали проблемы для страны Flickr

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Власти Казахстана пытаются избежать ситуаций, при которых Россия могла бы использовать страну как инструмент для обхода санкций США, но проблем от этого не стало меньше. Об этом заявил зампред Нацбанка республики Акылжан Баймагамбетов, его процитировало издание Orda.kz.

«Россия — это наш крупнейший торговый партнер. Поэтому мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России негативно отражаются на нашей экономической активности в определенных направлениях», — сказал он.

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По словам зампреда Нацбанка, роста объема экспорта в Россию в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом нет, но казахстанские производители могут попасть под вторичные санкции.

Баймагамбетов отметил, что в условиях санкционной торговли, правительство пытается пресечь такие явления. Речь идет об экспорте товаров двойного назначения через территорию Казахстана на территорию России.

При этом вторичные санкции в отношении любого государства создают очень сложные проблемы для этой страны и для всего региона.

Ранее Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с предложением создать механизм, позволяющий ограничить экспорт товаров и услуг в третьи страны для борьбы с обходом санкций против России.