Мир 17 сентября 2023, 00:48 НАТО заверил в отсутствии угрозы для России Глава комитета НАТО Бауэр: альянс не будет атаковать Россию РИА «Новости»

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Североатлантический альянс не будет атаковать Россию, а значит угрозы для нее нет. Такое заявление глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сделал на ежегодной конференции начальников генштабов стран альянса в Норвегии.

«Россия знает, что НАТО — не угроза для России, потому что мы не планируем ее атаковать», — сказал он.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что все просьбы Украины о военной помощи рассматривают на Западе. Речь идет о всех возможных видах вооружения. Но это далеко не значит, что киевский режим получает все, что хочет.

По словам главы дипломатического ведомства, США не поощряют использование западного оружия для ударов по территории России. Но в ВСУ остается право выбирать цели для атак.

МИД Германии также сообщил, что немецкие власти опасаются передачи ракет Taurus, ведь украинские военные могут их использовать для нанесения ударов по российской территории.