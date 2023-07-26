Мир 26 июля 2023, 00:36 НАТО заставит Зеленского уничтожить украинскую армию Экс-советник Кучмы Соскин: НАТО заставляет ВСУ идти в очевидно провальное контрнаступление РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заставляет неподготовленных военных ВСУ идти в наступление, которое уже обречено на неудачу. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.

«Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена», — заявил он.

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По словам Соскина, НАТО готов принести украинскую сторону в жертву для собственной выгоды, а Зеленский выполняет приказы иностранных союзников. Западные лидеры давят на украинское правительство, чтобы киевский режим продолжил наступательную миссию на российские позиции, несмотря на очевидный проигрыш ВСУ на поле боя.

Эксперт отметил, что военное руководство Украины говорило о неготовности войск к сильным маневрам, однако эти данные не принимали во внимание.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на Запорожском направлении началось «затишье перед бурей». Боевики ВСУ ведут передислокацию войск.