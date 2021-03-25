НАТО заявило о силовом ответе даже при невоенной агрессии против альянса

В НАТО готовы использовать силу даже в том случае, если в отношении стран — участниц альянса совершат агрессию с использованием невоенных средств. В заявлении коалиция сослалась на одну из статей Североатлантического договора, подписанного в 1949 году.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обозначил позицию альянса на интернет-семинаре в Университете Южной Флориды. Его слова привел ТАСС.

«Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы [союзники по Североатлантическому альянсу] задействуем статью пять», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что применение упомянутой статьи НАТО возможно в том случае, когда коалиция «сочтет это необходимым». Даже если заметит агрессию с применением «иных средств», а не военных.

Генсек НАТО имел в виду статью из Североатлантического договора, который подписали в Вашингтоне в 1949 году. Она предусматривает принцип коллективной обороны Организации Североатлантического договора.

Столтенберг заметил, что в недавнем прошлом против союзников по НАТО «применялись невоенные средства» с целью подорвать позиции альянса, расколоть его и атаковать. В подробности он вдаваться не стал.