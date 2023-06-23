Мир 23 июня 2023, 19:20 НАТО заявила об «изменении ситуации» в боях на Украине Генсек НАТО Столтенберг поблагодарил инструкторов альянса за подготовку ВСУ РИА «Новости»

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Проводившие обучение украинских военных инструкторы НАТО внесли существенный вклад в «изменение ситуации» на полях сражений в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Свое заявление он сделал на базе НАТО в Германии, где координируют поставки оружие ВСУ и готовят украинских военных.

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«Тренировка и советы, которые вы предоставляете, обеспечивает реальную разницу на поле боя каждый день», — заявил Столтенберг, обращаясь к инструкторам альянса.

Генеральный секретарь блока подчеркнул, что Украина продолжит получать поддержку на протяжении всего конфликта.

Министр обороны Сергей Шойгу на открытом заседании Совета Безопасности России ранее указал на то, что украинские войска в ходе активных боевых действий с начала контрнаступления потеряли большое количество бойцов и техники. Он добавил, что активность на линии соприкосновения снизилась, пока командование противника занимается перегруппировкой сил.

О том, что российские войска выстроили серьезную оборону, которую сложно прорвать, заявил командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский. Он пояснил, что российская армия предугадывает маневры ВСУ и выстраивает на местах серьезные оборонительные укрепления.