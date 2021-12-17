НАТО заявила о готовности обсудить с Россией вопросы доверия

В НАТО готовы к диалогу с Россией по укреплени доверия в случае, если та «предпримет конкретные меры по снижению напряженности». Об этом говорится в заявлении Совета НАТО, которое передало ТАСС.

Альянс подтвердил получение российских предложений в сфере европейской безопасности и заявил о своих собственных намерениях.

«Мы заявляем, что любой диалог с Россией должен вестись на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий <…> и проводиться параллельно консультациям с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные меры по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия», — говорится в документе

Также в НАТО в очередной раз предложили России провести заседание овместного совета «в ближайшем будущем». Данный формат, по сути, прекратил свое существование в октябре текущего года после высылки из Бельгии последней группы дипломатов постпредства РФ. В этой связи Россия закрыла дипмиссию и выдворила из страны миссию НАТО.

Также в заявлении Североатлантического альянса утверждается озабоченность ситуацией на Украине, близ гранц которой якобы наблюдается «высокая концентрация» российских сил. Альянс предупредил РФ о серьезных последствиях любой агрессии.

«Мы призываем Россию к немедленной деэскалации, использованию дипломатических каналов и выполнению своих международных обязательств по военной транспарентности. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и заставит Россию заплатить высокую цену», — говорится в заявлении НАТО.

Суть последствий не раскрывается.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что организация продолжит свое расширение. несмотря на протесты России. Он также подчеркнул, что альянс не пойдет на компромиссы с РФ. Последняя требует пересмотреть заявление альянса «со временем принять» в свой состав Украину и Грузию. Такое обещание было сделано на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.

В свою очередь, Европарламент призвал ЕС к новым санкциям против России случае эскалации на Украине. Резолюция была принята большинством голосов. За ее принятие высказались 548 парламентариев, против выступили 69. Еще 54 депутата предпочли воздержаться от голосования. Подобного рода документы не обязательны к исполнению, однако страны-члены Евросоюза прислушиваются к мнению представителей парламента.