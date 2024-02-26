Мир 26 февраля 2024, 21:47 НАТО заявил о возможном присоединении Приднестровья к России Замгенсека НАТО: альянс поддержит Молдавию в случае присоединения ПМР к России РИА «Новости»

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НАТО выступит за поддержку Молдавии в случае, если Россия предпримет попытки присоединить Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», —сказал он.

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По словам замгенсека НАТО, 28 февраля власти России и Приднестровья могут заключить торговое соглашение.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По данным ведомства, иностранные специалисты ведут подготовку группы диверсантов в Молдавии. Из них большая часть прибыла с территории Украины.

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав.