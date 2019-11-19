НАТО захотело сделать космос своей новой сферой

Страны — члены североатлантического альянса планируют признать космос своей новой оперативной сферой. Впрочем, размещать в космосе оружие НАТО не планирует, заверил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы обсудим стратегические вызовы. Я ожидаю, что министры согласятся признать космос как новую оперативную сферу», — заявил Столтенберг. Так он прокомментировал круг тем, которые главы МИД стран альянса обсудят на предстоящих переговорах. Встреча министров иностранных дел государств — членов НАТО запланирована на 20 ноября, напомнило РИА «Новости».

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Столтенберг добавил, что альянс «не планирует размещать оружие в космосе». Впрочем, по словам генсека организации, НАТО обязан учитывать, что космос напрямую относится к сфере обороны и безопасности.

Несмотря на миролюбивые заверения Столтенберга, НАТО тем не менее планирует изучить космические угрозы. В частности, будут изучены те из них, которые могут быть расценены как военные.