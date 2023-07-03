Мир 03 июля 2023, 21:27 НАТО захотел все порты Греции для переброски техники — СМИ «Ризоспастис»: НАТО планирует забрать порты Греции для переброски техники к границе России Пресс-служба Минобороны

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В планах США и НАТО заполучить все порты Греции, чтобы перебросить военную технику до границы с Россией. Транспортное командование США (USTRANSCOM) объявило тендер на стивидорные работы «во всех портах Греции», написала газета «Ризоспастис».

«Общая стоимость контракта достигает одного миллиона 143 тысяч 750 долларов за пять греческих портов на пять с половиной лет эксплуатации», — указано в статье.

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По мнению авторов материала, Соединенные Штаты и НАТО порты будут использовать для переброски сил к российским границам. Также в контракте прописана информация об использовании и второстепенных портов для нужд НАТО при необходимости.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что государствам, входящим в НАТО, нужно расширить военное производство, чтобы поставлять оружие Украине и успевать пополнять собственные запасы.

Странам Запада нужно продолжать поставки вооружения Украине, чтобы фактически сделать ее военной базой после завершения конфликта с Россией. Таким мнением поделился научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди.