НАТО захотел усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО стремится расширить свое сотрудничество с Финляндией и Швецией. Он подтвердил, что блок по-прежнему проводит политику открытых дверей для новых членов.

«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Швеции и Финляндии, сообщило «РИА Новости».

Ранее стало известно, что НАТО приступил к наращиванию военных мощностей в Восточной Европе. Причиной для таких действий, как отметили в самом альянсе, стало обострение ситуации на Украине. Члены НАТО, как сообщается, уже начали первое перемещение техники. Первыми доставляют корабли, а также авиацию.

Военные Дании направили на территорию Литвы четыре истребителя, которые помогут контролировать воздушное пространство. Испания готовится к тому, чтобы при необходимости отправить свои самолеты в Болгарию: страна уже начала перемещение кораблей, чтобы они примкнули к НАТО в морской акватории.