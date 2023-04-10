Мир 10 апреля 2023, 20:02 НАТО захотел превратить Молдавию в полигон для геополитической конфронтации с Россией Захарова: НАТО готовит из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с Россией РИА Новости

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НАТО, заявив о готовности углубить сотрудничество с Молдавией, по всей видимости, начал готовить из страны полигон для геополитической конфронтации с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий привели на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила о последствиях углубления сотрудничества некоторых государств с альянсом. Речь идет о «цветных революциях», государственных переворотах, политической нестабильности и экономическом кризисе.

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«Особенно это касается постсоветского пространства, которое является для НАТО своего рода полигоном для геополитической конфронтации с нашей страной. По всей видимости, такая участь ждет и Молдавию», — отметила представитель МИД.

Захарова назвала циничными попытки втянуть Молдавию в НАТО на фоне ситуации на Украине, которую во многом спровоцировали безответственной политикой расширения альянса.

Россия надеется, что в Молдавии еще есть политики, которые понимают, что сближение с НАТО может обернуться потерей суверенитета, резюмировала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что НАТО пытается узурпировать всю систему евробезопасности посредством присоединения к альянсу Финляндии, написал RT.