Мир 13 февраля 2024, 10:43 НАТО задумал пересмотреть формат встреч в формате «Рамштайн» РИА «Новости»: НАТО может пересмотреть формат встреч в формате «Рамштайн» U.S. Department of Defense

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Очередное, уже 19-е по счету, заседание НАТО и партнеров в формате «Рамштайн» пройдет в Брюсселе 14 февраля. Участие в нем примут представители 50 стран, помогающих Украине. Чего принципиально нового ждать от грядущей встречи? По данным Handelsblatt, речь идет об утрате США статуса лидера этой формально независимой площадки, сообщило РИА «Новости».

Источники немецкой газеты узнали о планах НАТО взять полный контроль в свои руки. Таким образом, Штаты потеряют статус лидера «Рамштайна», который перейдет к коллективному председателю в лице Североатлантического альянса, пояснило агентство.

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Такую инициативу лоббируют советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Поддерживают сценарий Великобритания, Франция и страны Восточной Европы.

Как напомнило РИА «Новости», в 2022 году «Рамштайн» не стали создавать на базе блока во избежание обвинений в прямом столкновении с России. Договоры на оружейные поставки заключались на двусторонней основе. Однако в случае, если президентом Штатов снова станет Дональд Трамп, статус-кво может измениться. Все дело в том, что политика не любят и опасаются как в ЕС, так и в НАТО.

Несколькими днями ранее на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп говорил, что украинский конфликт следует прекратить и он намерен это сделать. Президента Украины экс-лидер США называет торговцем, выкачивающим средства из американской экономики.

Также Трамп сделал признание, что, будучи президентом Штатов, угрожал НАТО тем, что будет поощрять Россию к любым действиям в Европе, если те не повысят расходы на оборону. После этого, по его словам, общий бюджет пополнился сотнями миллиардов долларов.