Мир 19 июня 2023, 13:48 НАТО выступит против заморозки конфликта на Украине — генсек Генсек Столтенберг: НАТО против заморозки конфликта на Украине и мирных переговоров с РФ РИА «Новости»

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Июльский саммит в Вильнюсе приблизит Украину к НАТО, страна получит гарантии долгосрочной помощи. Альянс выступит против заморозки конфликта и проведения мирных переговоров с Россией, сказал генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время визита в Германию. Его процитировал ТАСС.

«Мы все хотим завершения этой военной кампании, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», — сказал он.

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Генсек объявил, что на саммите в июле Украину подведут ближе к альянсу, учредят совет Украина — НАТО и обсудят многолетнюю программу поставок вооружений.

Йенс Столтенберг заявлял, что Украину не примут в НАТО, пока не завершится вооруженный конфликт с Россией. Газета Politico выяснила, что он предлагал в частном порядке разрешить стране войти в альянс в обход требований к потенциальным членам, но не все страны это поддержали.