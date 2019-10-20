НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности

Большая беда США: Байден предрек конец НАТО при переизбрании Трампа Подробнее

В интервью Готтенмюллер, которая четыре для назад покинула свой пост, прокомментировала письмо президента России Владимира Путина генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако, по ее словам, в этом нет смысла, так как в альянсе убеждены, что дальность полета ракеты 9М729 превышает ограничения, установленные ДРСМД.

«Что именно предлагает сделать Москва, если она настаивает на том, что 9М729 не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Она хочет, чтобы мы ввели односторонний мораторий? Ведь Россия уже разместила на своей территории эти ракеты, в том числе в европейской части. С нашей точки зрения это лишено смысла», — сказала Готтемюллер.

При этом бывший заместитель генсека сказала, что НАТО открыто для с Россией по ракетам меньшей и средней дальности.

США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности под предлогом, что Россия нарушила некоторые пункты документа, приведя в качестве примера крылатую ракету 9М729 комплекса «Искандер-М». На слова Москвы о том, что этот вид вооружений не попадал под запрет американцы не отреагировали. США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля. Этот срок закончися 2 августа, а через 16 дней Пентагон испытал крылатую ракету наземного базирования Tomahawk, которая попадала под действие договора.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке действия документа в России, а в начале июня депутаты Госдумы большинством голосов предоставили ему право останавливать действие международного соглашения и снова разрешать его действие.