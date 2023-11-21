Мир 21 ноября 2023, 21:16 НАТО высказался об угрозе со стороны России Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России РИА «Новости»

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Североатлантический альянс не видит военной угрозы странам блока со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова привел ТАСС.

«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», — сказал он.

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По словам генсека, сейчас НАТО продолжает сохранять бдительность. Также альянс усилил военное присутствие в Восточной Европе, добавил Столтенберг

Накануне стало известно, что НАТО начал пересматривать свое военное присутствие в регионах Западных Балкан, включая Косово, Боснию и Герцеговину. При этом в альянсе отметили, что сделают «все необходимое для реализации мандата ООН в Косове».

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на бессмысленность разворачивания американских баз в Восточной Европе. Он отметил, что армия США стала намного слабее, на этом фоне она не сможет поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.