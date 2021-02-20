Россия вынуждена активизировать работу по защите от агрессивных действий НАТО. Альянс наращивает военную мощь у наших границ. Такое заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Европа и Соединенные Штаты вместе должны защищать мир и порядок, которому бросают вызов Китай и Россия. По его словам, Москва и Пекин якобы пытаются «переписать правила под свои интересы».

По его словам, стратегическую концепцию военно-политического блока необходимо обновить из-за ухудшения отношений Запада и России и усиления КНР.

Президент США Джо Байден во время Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что Вашингтон привержен обеспечению безопасности союзников по НАТО и будет тесно сотрудничать со всеми партнерами по Евросоюзу.