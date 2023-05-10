Мир 10 мая 2023, 10:47 НАТО вступил в новую эру защиты «демократических ценностей» по всему миру Глава комитета НАТО Бауэр: альянс вступил в эру защиты «демократических ценностей» в мире РИА «Новости»

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НАТО вступил в новую эру. Теперь альянс будет защищать демократические ценности по всему миру. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на заседании руководителей генштабов организации в Брюсселе, передал ТАСС.

«НАТО вступил в новую эру коллективной обороны, когда впервые защищает <…> демократические ценности, которые мы все так высоко ценим», — сказал Бауэр.

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Он напомнил, что альянс защищает физическую безопасность почти миллиарда граждан 31 страны — членов организации.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг отказал в членстве в НАТО странам Азии. Он подчеркнул, что альянс не станет глобальным союзом с членами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Генсек НАТО предрек огромные экономические и торговые последствия конфликта на Тайване. Он подчеркнул, что НАТО задумывался над объединением стран Северной Америки и Европы.