Мир 10 июля 2023, 22:52 НАТО впервые согласовал план об ответе на возможную атаку со стороны России Reuters: НАТО впервые со времен холодной войны согласовал план на «российскую атаку» РИА «Новости»

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НАТО впервые со времен холодной войны согласовал план на возможную атаку со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

«Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», — написало агентство.

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Издание назвало подобного рода документ «важным сдвигом» в отношении Запада к России впервые со времен холодной войны.

Ближайший саммит НАТО состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Страны-члены блока намерены обсудить усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, рассмотреть вопрос о повышении боеготовности на случай конфликта с Москвой. Еще одним важным решением станут новые планы наращивания военного присутствия у российских границ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс. Пресс-секретарь главы украинского государства отказался от комментариев по этому поводу.