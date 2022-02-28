НАТО впервые развернул элементы сил реагирования альянса

В НАТО заявили о развертывании элементов сил реагирования. Альянс впервые пошел на подобный шаг в контексте коллективной обороны. Решение приняли по итогам экстренного заседания Военного комитета организации.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подчеркнул, что меру приняли оперативно. Его слова привела пресс-служба альянса.

«Наша подготовка была своевременной, а реакция — быстрой», — сказал Бауэр, указав на крепость оборонительного щита альянса и его готовность защитить всех союзников от агрессии.

НАТО, говорится в заявлении, укрепил оборону на востоке и нарастил сухопутные, воздушные и морские силы на территории альянса.

«Планы обороны НАТО активированы, и элементы сил реагирования <…> впервые развертываются в контексте коллективной обороны», — отметили в пресс-службе альянса.

Бауэр добавил, что «многие союзники по НАТО предложили Украине военную поддержку и гуманитарную помощь».

В Гомельской области 28 февраля прошли российско-украинские переговоры. Они продолжались более пяти часов. Стороны договорились продолжить переговорный процесс. Следующий этап должен состояться в ближайшие дни.