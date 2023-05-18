Мир 18 мая 2023, 16:28 НАТО впервые после холодной войны утвердит план на случай конфликта с Россией НАТО на саммите в Вильнюсе утвердит секретный план на случай конфликта с Россией РИА «Новости»

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НАТО впервые со времен окончания холодной войны разработает секретный план на случай конфликта с Россией, сообщило агентство Reuters. Порядок действий рассмотрят на июльском саммите альянса в Вильнюсе.

Авторы статьи отметили, что ранее члены альянса не видели необходимости в разработке подобных военных планов. Это связывали с тем, что силы НАТО задействовали в относительно небольших конфликтах — например, в Афганистане и Ираке. Теперь руководство блока начало составлять общий план по модернизации и развертыванию войск. По словам генсека Йенса Столтенберга, «союзники точно будут знать, какие силы необходимы».

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«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время», — объяснил разработку концепции глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Представители всех стран — участниц альянса согласились с необходимостью включения Украины в НАТО, заявил Йенс Столтенберг. Он уточнил, что этот вопрос обсуждали достаточно давно, и теперь блок должен помочь украинским властям в «вооруженном конфликте».