Североатлантический альянс ведет подготовку к военным действиям с Россией. Об этом говорит появление сил НАТО на украинской границе, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам члена Совфеда, явным признаком планирования войны с Россией является появление сил НАТО на границе Украины.

«А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России. Можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса», — сказал Пушков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что альянс будет поставлять оружие украинской стороне, делая из нее военизированный кулак. Как подчеркнул сенатор, Запад поддерживает диалог ради диалога, чтобы прикрывать им подготовку к войне.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что российские власти якобы серьезно рассматривают план по вторжению на Украину. При этом он отмечал, что решений о дальнейших действиях еще нет, но на а украинской границе находятся «десятки тысяч военнослужащих».