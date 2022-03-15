НАТО в очередной раз отказал Украине в бесполетной зоне

Руководство НАТО не рассматривает и не обсуждает вопрос введения бесполетной зоны над Украиной, а США считают бессмысленным передачу Киеву польских истребителей МиГ-29. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит.

Она пояснила, что введение бесполетной зоны над Украиной приведет к тому, что конфликт выльется за пределы страны, чего альянс хочет избежать. Смит подчеркнула, что это станет шагом в неправильном направлении.

Комментируя возможные поставки истребителей МиГ-29 из Польши на Украину, постпред отметила, что этот вопрос поднимался, но против решения выступили США.

«США сказали, что считают данный вариант несостоятельным», — добавила Смит.

Президент Украины Владимир Зеленский требовал от НАТО обеспечить закрытие неба над его страной. После очередного отказа он заявил, что Североатлантический альянс только подтвердил свою слабость.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Североатлантический альянс несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не перекинулся в Европу, где находятся страны — члены организации. Он добавил, что любой подобный шаг приведет к прямому противостоянию с Россией.

В конце февраля Вооруженные силы России по приказу президента Владимира Путина приступили к проведению специальной операции по демилитаризации Украины. При помощи высокоточного вооружения они наносят удары по военной инфраструктуре.