Мир 07 января 2023, 12:33 НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Западу угрожает союз России и Китая РИА «Новости»

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Усиливающееся сотрудничество России и Китая в перспективе несет угрозу сложившемуся миропорядку в западных странах. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости».

«Россия и КНР хотят другого миропорядка, их это объединяет. Они не разделяют наши ценности, пытаясь отстаивать те, что нарушают веру Запада в демократию и свободу», — сказал он.

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По словам генсека альянса, в это трудное время члены НАТО должны показать сплоченность.

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«Одним из главных фактов объединения стран стал отказ китайских властей осуждать проведение Россией специальной операции на Украине. КНР возложила вину за эту ситуацию на НАТО, продвигая российский нарратив», — добавил Столтенберг.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество вооруженных сил. Он назвал стратегическое партнерство государств стабилизирующим фактором в условиях геополитической напряженности.