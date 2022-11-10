Мир 10 ноября 2022, 16:45 НАТО увидел сильное давление на Россию из-за ситуации вокруг Херсона Генсек НАТО Столтенберг: Россия находится под давлением из-за ситуации с Херсоном РИА «Новости»

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НАТО полагает, что Россия находится под сильным давлением из-за ситуации вокруг Херсона, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, блок продолжает следить за происходящим в регионе, сообщило РИА «Новости».

«Совершенно очевидно, что Россия находится под сильным давлением. И если они уйдут из Херсона, это станет еще одной победой Украины», — добавил он.

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В настоящее время ВСУ продолжают регулярные обстрелы Херсона и других населенных пунктов. Под огонь попадает и плотина Каховской ГЭС. Если ее разрушат, существенную часть области затопит.

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Командующий объединенной группировкой сил в зоне спецоперации Сергей Суровикин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу 9 ноября предложил перебросить подразделения ВС РФ на левый берег и организовать линию обороны по рубежу Днепра. Глава Минобороны поддержал его предложение и приказал отводить войска.

Суровикин также указал на то, что обстановка в Херсоне опасна для населения. По последним данным, с правого берега эвакуировали уже 115 тысяч мирных жителей.