Мир 15 февраля 2023, 12:16 НАТО утвердит новую концепцию военного планирования Генсек НАТО Столтенберг анонсировал принятие нового документа военного планирования РИА «Новости»

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Министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15 февраля утвердят новое положение принципов военного планирования. Как сообщил ТАСС, принятие нового документа анонсировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что новая концепция станет основой изменений в политике обороны и сдерживания на ближайшие годы.

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«Мы примем новую политическую концепцию военного планирования альянса, которая должна стать источником всех изменений в этой сфере в ближайшие годы, направленных на обеспечение адекватной обороны и сдерживания», — заявил Столтенберг.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в новый документ включат пункт о возможности одновременного участия НАТО сразу в двух конфликтах: защита при нападении на одного из участников Североатлантического альянса и за пределами зоны ответственности организации.

Еще одним пунктом документа станет предложение об увеличении финансирования разработки тяжелых видов вооружения, а также об усилении противовоздушной и противоракетной обороны. В случае одобрения документа каждая страна-участница получит отдельные требования, обязательные для выполнения.