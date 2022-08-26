НАТО усилит присутствие в Арктике из-за сотрудничества России и Китая

В НАТО заявили, что альянс будет наращивать свое присутствие в Арктике. Причиной стало сотрудничество Китая и России на Крайнем Севере. Интересам военного блока ситуация не соответствует.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом в ходе визита в Канаду. Его слова привело РИА «Новости».

«Пекин и Москва усилили свое практическое сотрудничество в Арктике. Это составляет часть углубленного стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и нашим интересам. Наш ответ — сильное и предсказуемое присутствие в регионе», — подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что возможности России в Арктике являются «стратегическим вызовом» для блока, а Китай усиливает свое присутствие на Севере — строит ледоколы и создает исследовательские проекты.

Россия очень активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси выразила обеспокоенность тем, что американские власти долгое время не обращали должного внимания на этот регион и позволили России закрепиться на его территории.