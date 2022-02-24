НАТО усилит меры сдерживания из-за ситуации вокруг Украины

Постоянные представители стран при НАТО из-за ситуации вокруг Украины приняли меры по усилению мер сдерживания и обороны, при этом избегая эскалации обстановки. Об этом заявил Североатлантический совет.

«Мы приняли решение в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников принять дополнительные шаги по дальнейшему усилению сдерживания и обороны во всем Альянсе», — говорится в документе, который процитировал «Интерфакс».

В НАТО добавили, что меры по-прежнему являются превентивными, пропорциональными, а также не усиливающими напряженность.

Согласно документу, Альянс и дальше будет принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников.

«Мы разворачиваем дополнительные оборонительные сухопутные и военно-воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные военно-морские силы и средства. Мы повысили готовность наших сил для ответа на все непредвиденные обстоятельства», — сказано также в заявлении.

При этом глава генсека НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у НАТО нет планов развернуть силы Альянса на Украине. Об этом написал ТАСС.