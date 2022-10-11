Группировку кораблей НАТО в Северном и Балтийских морях увеличили | 360°

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Группировку кораблей НАТО в Северном и Балтийских морях увеличили

Столтенберг заявил об увеличении кораблей в северных морях после ЧП на «Северных потоках»

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Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Северном и Балтийском морях после диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северной поток — 2». Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заседание министров обороны блока состоится 12–13 октября в Брюсселе. Столтенберг отметил, что на совещании они обсудят защиту критической инфраструктуры НАТО, над чем альянс работал долгие годы.

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«После диверсий на трубопроводах „Северный поток“ мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией», — привело слова генсека блока РИА « Новости «.

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Утечка голубого топлива на «Северных потоках» произошла 26 сентября. По предварительным данным, на трубопроводах был теракт. Экс-сенатор Штатов Ричарда Блэка предположил, что подрыв устроило ЦРУ с согласия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Шведские власти заявили, что не собираются допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах.

Газопровод Северный поток — 2

НАТО

Северный поток

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