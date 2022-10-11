Группировку кораблей НАТО в Северном и Балтийских морях увеличили | 360°

Мир 11 октября 2022, 19:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Группировку кораблей НАТО в Северном и Балтийских морях увеличили Столтенберг заявил об увеличении кораблей в северных морях после ЧП на «Северных потоках» Официальный сайт

Читать 360tv в

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в Северном и Балтийском морях после диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северной поток — 2». Об этом во вторник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заседание министров обороны блока состоится 12–13 октября в Брюсселе. Столтенберг отметил, что на совещании они обсудят защиту критической инфраструктуры НАТО, над чем альянс работал долгие годы.

Реклама

«После диверсий на трубопроводах „Северный поток“ мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями… НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией», — привело слова генсека блока РИА « Новости «.

Реклама

Утечка голубого топлива на «Северных потоках» произошла 26 сентября. По предварительным данным, на трубопроводах был теракт. Экс-сенатор Штатов Ричарда Блэка предположил, что подрыв устроило ЦРУ с согласия канцлера ФРГ Олафа Шольца. Шведские власти заявили, что не собираются допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах.

0 0 0 0 0 0