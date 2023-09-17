17 сентября 2023, 21:04
НАТО упустил шанс избежать конфликта на Украине
Слуцкий напомнил об упущенной возможности НАТО избежать конфликта на Украине
Согласие НАТО принять предложения России по гарантиям безопасности от декабря 2021 года могло бы предотвратить конфликт на Украине. На это в своем Telegram-канале указал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Столтенберг (генеральный секретарь НАТО — прим. ред.) предпочитает умалчивать, что, если бы в декабре 2021 года альянс не отмахнулся от предложений в сфере безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта могло не быть», — подчеркнул он.
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По мнению Слуцкого, генсеку Североатлантического альянса не нужен мир на Украине: он может только выполнять указания США и ЕС в рамках линии по сдерживанию России.
Ранее генсек НАТО предупредил, что миру нужно готовиться к затяжному характеру украинского конфликта. По его словам, блок стремится к быстрому миру, но ценой этому не должно стать исчезновение Украины.
Россия
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Украина
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