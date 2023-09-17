Мир 17 сентября 2023, 21:04 НАТО упустил шанс избежать конфликта на Украине Слуцкий напомнил об упущенной возможности НАТО избежать конфликта на Украине РИА «Новости»

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Согласие НАТО принять предложения России по гарантиям безопасности от декабря 2021 года могло бы предотвратить конфликт на Украине. На это в своем Telegram-канале указал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Столтенберг (генеральный секретарь НАТО — прим. ред.) предпочитает умалчивать, что, если бы в декабре 2021 года альянс не отмахнулся от предложений в сфере безопасности и прекратил бы использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта могло не быть», — подчеркнул он.

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По мнению Слуцкого, генсеку Североатлантического альянса не нужен мир на Украине: он может только выполнять указания США и ЕС в рамках линии по сдерживанию России.

Ранее генсек НАТО предупредил, что миру нужно готовиться к затяжному характеру украинского конфликта. По его словам, блок стремится к быстрому миру, но ценой этому не должно стать исчезновение Украины.