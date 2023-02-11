Мир 11 февраля 2023, 11:59 НАТО уличили во вмешательстве в экономическое сотрудничество стран в Арктике Посол МИД России Корчунов: нас не может не беспокоить вмешательство НАТО в дела Арктики Unsplash

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Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов выразил обеспокоенность ростом вмешательства НАТО в экономическое сотрудничество других стран в Арктике. Об этом сообщил ТАСС.

«Конечно, нас не может не беспокоить провокационная риторика Запада и все более активное вовлечение в дела региона НАТО», — отметил он.

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Корчунов подчеркнул, что Альянс вмешивается в сферу экономики и мирного сотрудничества других стран в интересах устойчивого развития Арктики.

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Ранее историк-этнограф, член правления общественной организации «Клуб исследователей Таймыра» Лариса Стрючкова заявила, что Арктика имеет важнейшее геополитическое значение из-за ее выхода к Северному морскому пути.

Она напомнила, что СМП является доступом к самому короткому отрезку между Европой и Азией, что экономически выгодно для перевозки грузов.