Мир 08 декабря 2022, 22:35 НАТО уличили в содействии атакам ВСУ на российские аэродромы Дипломат Гаврилов заявил о причастности НАТО к атакам на военные аэродромы РИА «Новости»

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НАТО оказали помощь Украине в атаке на российские аэродромы. Об этом глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил РИА «Новости».

Россия неоднократно заявляла, что страны Запада во главе с США все больше втягиваются в конфликт, становясь его участниками.

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«В очередной раз факты указывают на то, что члены Североатлантического альянса приложили руку к террористическим провокациям Киева против российских стратегических аэродромов „Дягилево“ и „Энгельс“», —отметил Гаврилов.

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По его словам, властями Украины фактически публично «озвучили указание совершить эту вероломную провокацию».

Минобороны РФ сообщило об ударах ВСУ реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. В результате погибли трое российских военнослужащих. Украинские БПЛА перехватили средства противовоздушной обороны ВКС России