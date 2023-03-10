Мир 10 марта 2023, 08:28 НАТО уличили в прокси-войне против России руками украинцев Полянский: принятие антироссийских санкций замедлилось из-за недовольства Западом в ООН РИА «Новости»

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Все больше стран — членов ООН задумываются о двуличии Запада. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. Он описал ситуацию в интервью YouTube-каналу The Dive.

По его словам, страны — члены ООН задаются вопросом: как в одной риторике уживается и стремление к миру, и отправка боеприпасов на баланс ВСУ.

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«Все больше и больше стран задает эти вопросы», — сказал Полянский.

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Также он отметил, что в ООН все более отчетливо осознают реальных участников конфликта на территории восточноевропейской страны. По его словам, понимание этого аспекта сформировалось очень быстро.

«Стало очевидно, что сейчас не Россия и Украина конфликтуют, а НАТО ведет прокси-войну против РФ», — сказал Полянский.

Он подчеркнул, что Альянс хоть и участвует в конфликте — якобы косвенно — но делает это руками жителей восточноевропейской страны.