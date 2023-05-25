Мир 25 мая 2023, 11:24 НАТО уличили в наращивании группировок в Европе на фоне украинского кризиса Минобороны: НАТО начал наращивать силы в Европе, используя Украину как повод РИА «Новости»

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НАТО использует конфликт на Украине в качестве повода наращивания группировок в Центральной и Восточной Европе. Об этом на заседании Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, его слова привел ТАСС.

«НАТО использует конфликт на Украине как повод для увеличения своих группировок. В Центральной и Восточной Европе увеличились интенсивность и масштабы совместных учений, размещают ударное вооружение, модернизируют военную инфраструктуру. Они запустили еще один этап расширения присутствия альянса», — сказал Шойгу.

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Встреча министров обороны стран ОДКБ проходит в четверг в Минске. Участники мероприятия обсудят тему возникающих угроз и вызовов в регионе коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, стороны затронут представляющие взаимный интерес аспекты, а также обсудят систему реагирования в рамках организации.