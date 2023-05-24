Мир 24 мая 2023, 00:43 НАТО уличили в конкуренции с российской армией Newsweek: НАТО вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией РИА «Новости»

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Обозреватель Дэвид Бреннан в статье для Newsweek предположил, что НАТО на данном этапе вступает в конкуренцию с трансформирующейся российской армией. По его мнению, сейчас российские военные на полях сражения с Украиной приобретают боевой опыт.

Это то, чего им раньше не хватало, отметил журналист.

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«На восточном фланге альянсу приходится готовиться к противостоянию с понесшей потери, но ставшей значительно более опытной и хорошо снабженной российской армией», — сказано в публикации.

В то же время масштабы конфликта показали неподготовленность Запада. В качестве примера репортер привел поставки вооружений. Так, по его словам, российские артиллеристы за день выпускают больше снарядов, чем способны произвести за месяц все европейские страны вместе взятые.

Украинские же партнеры поспешили отправить Киеву оружие из собственных запасов и теперь их нужно восполнить.

Ранее научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гейди заявил, что властям Украины после завершения конфликта с Россией нужно сохранить экономику на военных рельсах, а странам Запада — продолжать поставки вооружения, превратив страну в опасного дикобраза, фактически сделав военной базой.