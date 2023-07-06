Мир 06 июля 2023, 22:52 НАТО уличили в готовности ввести войска на Украину Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: страны НАТО приготовили вторжение на запад Украины РИА «Новости»

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Входящие в НАТО страны Восточной Европы намерены вывести свои войска на территорию Украины. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что речь идет о Польше и Литве, которые уже начали разрабатывать совместные планы по интервенции.

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«Это произойдет в любом случае», — заявил Макгрегор.

Полковник уточнил, что остальные участники альянса не станут поддерживать или финансировать военные действия своих союзников. Поэтому всю операцию европейские страны проведут самостоятельно.

О возможном размещении на Украине войск стран НАТО ранее заявлял бывший генеральный секретарь альянса Андерс Расмуссен.

По его словам, на такой шаг может пойти Польша, если на предстоящем саммите в Вильнюсе дело по гарантиям безопасности для Украины не сдвинется с мертвой точки.

Он добавил, что Польша способна собрать коалицию в странах Балтии, чтобы вступить в конфликт на стороне Украины.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс одобрили все члены организации. Но до момента завершения боевых действий решение в силу не вступит. По его словам, сначала стране необходимо отстоять свою независимость.