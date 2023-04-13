Мир 13 апреля 2023, 03:45 НАТО указали на ошибку, о которой предупреждал Путин TAC: страны Восточной Европы ослабили обороноспособность НАТО РИА «Новости»

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Вступление в НАТО стран Восточной Европы снизило обороноспособность альянса. Новые члены блока не стали модернизировать собственные арсеналы, написал эксперт в сфере ВПК Джордан Прескотт в своей статье для The American Conservative (TAC).

Он назвал устаревшие арсеналы хроническим недостатком альянса. По словам Прескотта, до первого этапа расширения блока на восток Конгресс США предупреждали, что при присоединении стран бывшей Организации Варшавского договора возникнут трудности. Однако эту информацию проигнорировали.

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Эксперт связал ключевые проблемы НАТО с увеличившимися тратами на обновление совместимых с западными странами техники и орудий. При этом большую часть расходов должны были на себя взять так называемые «новички».

«Расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не смог достичь функциональной совместимости армий всех союзников», — резюмировал Прескотт.

Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля. В торжественной церемонии участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил об опасности вступления восточноевропейских стран в альянс.