Мир 12 июля 2023, 10:12 «НАТО стоит начать с себя». Депутат Ивлев отреагировал на заявление альянса Депутат Ивлев в ответ на заявление НАТО потребовал прекратить поставки оружия на Украину Публичное достояние

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Странам НАТО вместо призывов к России следует остановить поставки оружия на Украину и отозвать наемников с освобожденных территорий. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по контролю Леонид Ивлев заявил об этом РИА «Новости».

«НАТО стоит начать с себя и для начала прекратить поставлять оружие киевскому режиму и забрать своих наемников с территорий новых регионов Российской Федерации», — сказал он.

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Парламентарий отметил, что альянсу пора прекратить диктовать России, что делать. Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым вошли в ее состав по итогам законных референдумов. Леонид Ивлев предупредил, что страна продолжит следовать курсу, который задал ее верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин.

Недовольство украинского лидера Владимира Зеленского тем, что его надежды на вступление в НАТО не оправдались, депутат сравнил с воем собаки Баскервилей на Гримпенских болотах в произведении Артура Конана Дойля.

Леонид Ивлев прокомментировал заявление НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. Альянс призвал Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины в ее признанных на международном уровне границах, в том числе из новых регионов и Крыма.